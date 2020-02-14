В Москве обсудили вклад русских эмигрантов в Великую Победу

По инициативе Союза журналистов Москвы и при поддержке Международного общественного фонда «Российский фонд мира» в столице прошла двухдневная Международная научная конференция «Русское зарубежье: забытые герои и неизвестные страницы Сопротивления Второй мировой войны».

Конференция проходила в Московском доме национальностей и Белом зале Союза журналистов Москвы.

Известные российские историки и их коллеги из Бельгии, Италии, Киргизии, Сербии и Франции обсудили вклад наших соотечественников в разгром фашисткой Германии. Многие выступления стали открытием для широкой публики ранее малоизвестных фактов о деятельности русских эмигрантов во время Второй мировой войны.

В частности одним из интереснейших был доклад кандидата исторических наук Нурлана Досалиева (Киргизия) о роли наших соотечественников в срыве планов присутствия фашисткой Германии в Афганистане.

Важность темы конференции и необходимости возрождать из небытия имена всех участников Сопротивления подчеркивали в своих выступлениях председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков, председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы ФС РФ Александр Хинштейн, Чрезвычайный и Полномочный Посол, кандидат экономических наук, профессор МГИМО Доку Завгаев и другие.

В своих докладах ученые и эксперты рассказывали как об общеизвестных фактах движения Сопротивления наших соотечественников в разных странах, так и о конкретных личностях, чьи имена навеки вошли в историю.

Среди выступающих – доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного института культуры, член экспертного совета по вопросам российского зарубежья правительства Санкт-Петербурга Петр Базанов; доктор исторических наук, профессор Института всеобщей истории РАН Вадим Телицын; президент ассоциации «Гуманность внутри войны», профессор университета г. Удине Паоло Пасколо (Италия); доктор исторических наук, научный сотрудник Института новейшей истории Милана Живанович (Сербия); кандидат исторических наук Роман Лебеденко (Межрегиональная общественная организация ветеранов французского Сопротивления «КомбатанВолонтэр»), потомок участника Сопротивления Иван Крылов (Бельгия); историки-журналисты: Леонид Млечин, Надежда Ажгихина, Дмитрий Сурмило.

На конференции была представлена книга о герое итальянского Сопротивления Фердинандо Пасколо, ставшего партизаном-антифашистом с позывным «Силла», а также отрывок из фильма об участнике Сопротивления в Бельгии Петре Ивановиче Крылове. Кроме того, режиссер Михаил Матросов анонсировал документальный фильм о женском партизанском отряде «Родина», сражавшемся во Франции. Его премьера состоится в дни празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.