В Москве определили победителей IX конкурса городской фотографии

Итоги IX конкурса городской фотографии «Планета Москва» подвели в столице в преддверии Дня строителя. Снимки финалистов и победителей можно увидеть на выставке, которая открылась на общегородской площади «Москва-Сити».

IХ конкурс городской фотографии «Планета Москва» собрал 175 участников, приславших более 1 тыс. работ, посвященных столице. «Запечатлены уникальные моменты развития города, портреты горожан, красота и гармония архитектур, и уже сегодня они стали документальной хроникой градостроительных перемен», — сказал замруководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй на церемонии награждения победителей конкурса.

С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте stroi.mos.ru.