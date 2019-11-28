В Москве подведены итоги профессионального конкурса окружных и районных СМИ

27 ноября в столице назвали победителей профессионального конкурса окружных и районных СМИ «Информируем из первых рук». Он проводится Департаментом территориальных органов исполнительной власти города Москвы совместно с Департаментом СМИ и рекламы города Москвы. Отличительной чертой нынешнего конкурса стало появление специальных номинаций для городских и федеральных изданий.

• В категории «Лучшая окружная газета» 1-е место завоевала газета «Южные горизонты» (ЮАО), 2-е место досталось изданию «Звёздный бульвар» (СВАО), 3-е – «Северу столицы» (САО).

• «Лучшим интернет-ресурсом окружной газеты», по мнению экспертов и жюри, в третий раз подряд, стал портал «Звездный бульвар» zbulvar.ru (СВАО).

• Щербинский ВестникЪ ochevidets.info (ТиНАО) заслужил звание «Лучшая интернет-газета района».

• Фотография «Фонтан «Дружба народов» фотокорреспондента «Вечерней Москвы» Георгия Розова была признана лучшей среди фоторабот, опубликованных федеральными и городскими печатными СМИ.

• Снимок Пелагии Замятиной из газеты «Южные горизонты», на котором запечатлена детская игровая площадка в Задонском проезде (район Зябликово), назван лучшей фотоработой о жизни Москвы.

• «Лучшей авторской публикацией о жизни города Москва» среди окружных и районных СМИ признан материал Виктории Филатовой из газеты «Южные горизонты», написанный по мотивам фильма «Три тополя на Плющихе». Второго места удостоился редакционный коллектив авторов из газет «Юго-Восточный курьер», «Восточный округ», «Москва. Северо-Запад», «Север столицы» за публикации о волонтёрских проектах в рубрике «Доброе дело». Третье место жюри присудило проекту «Народный корреспондент» газеты «Южные горизонты». В нём жители округа делятся новостями и различными историями, свидетелями которых они стали.

• «Лучшей авторской публикацией о жизни города Москва» в федеральных и городских печатных СМИ стал материал Сергея Жукова «Солнечные псы спешат на помощь» (Российская газета). Второе место – рубрика «Столичная панорама» газеты «Вечерняя Москва». Третье место присудили публикации Светланы Волковой «Тут будет дворик-сад!», рассказывающей о жителях, за свой счет украшающих и озеленяющих придомовые территории (Комсомольская правда).

• Сюжет медиа компании «Зеленоград сегодня», повествующий о женских профессиях, стал победителем в номинации «Лучший видеоматериал о жизни города Москва» среди окружных и районных средств массовой информации.

• Специальной номинацией была отмечена газета «Москва. Центр» (ЦАО). Высокой оценки экспертов заслужил их цикл публикаций «Окружающая среда: раздельный сбор мусора».

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоялась в рамках XIX Городского форума печати. Победители смотра, занявшие призовые места в каждой номинации, были награждены дипломами городской комиссии и денежными премиями.

Иллюстрация: shutterstock.com