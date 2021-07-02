В Москве полицейский напал на журналиста «Медиазоны»

В Москве 1 июля полицейский напал на корреспондента «Медиазоны» Никиту Сологуба, который снимал, как правоохранитель зажимает голову задержанного между ног. Пострадавший был закован в наручники.

«Медиазона» сообщает, что после съемки журналист подошел к полицейским, а сотрудник с жетоном №011241 схватил его за большой палец и потребовал удалить снимки, пригрозив сломать Сологубу руку.

Второй полицейский поинтересовался, почему у журналиста замотана рука. Тот сказал, что сделал татуировку. Сотрудник полиции спросил: «Может, ее тебе вместе с кожей срезать ***** [нафиг]?». Никиту Сологуба отпустили только после того, как он удалил фото и видео.