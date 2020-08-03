В Москве полиция перепутала журналиста «Таких дел» с активистом ЛПР в материалах дела после задержаний у ФСБ

В Москве в материалах административного дела активиста либертарианской партии и «Гражданского общества» Антона Овчарова в качестве доказательств была представлена фотография журналиста «Таких дел» Дмитрия Сидорова, сообщается в твиттере «Гражданского общества».

В пресс-службе «Гражданского общества» уточнили «Медиазоне», что никаких других фотографий в материалах дела Овчарова не было.

Накануне Замоскворецкий районный суд оштрафовал активиста на 10 тысяч рублей, признав его виновным по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции).

Молодого человека задержали 3 июля возле здания ФСБ на Лубянке за одиночный пикет в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой, для которой прокуратура запросила шесть лет колонии по делу об оправдании терроризма.

Сидорова задержали в тот же день. При этом во время задержания журналист не стоял с плакатом, а давал интервью белорусскому телеканалу «БелСат». Этот момент и запечатлен на фотографии в материалах дела Овчарова.