В России проходит акция «Дарите книги с любовью»

14 февраля — не только день влюбленных, но и международный День книгодарения, который по всему миру отмечают с 2012 года. В России 10 февраля уже началась традиционная акция «Дарите книги с любовью», организованная Ассоциацией «Растим читателя». Один из учредителей Ассоциации — Российская государственная детская библиотека. 11 февраля в ее стенах прошла пресс-конференция, посвященная старту четвертой всероссийской акции.

Как рассказала директор библиотеки Мария Веденяпина, сегмент детской литературы на книгоиздательском рынке каждый год прирастает на 2-3%:

Цель нашей акции – с помощью добрых людей собрать книги и передать библиотекам, где с хорошими произведениями могли бы познакомиться как можно больше маленьких читателей.

В Москве главной площадкой приема книг традиционно становится детская библиотека на Калужской площади,1.

Сделать подарок можно в разных точках страны. Как и где подарить книгу детям, можно узнать на сайте rastimchitatelya.ru

Иллюстрация: shutterstock.com