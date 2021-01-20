В Москве прошли акции памяти адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой

В Москве на Пречистенке 19 января состоялась акция памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Несмотря на то, что власти города запретили массовые мероприятия в годовщину убийства, активисты всё же смогли провести одиночные пикеты, а также возложили цветы и установили памятные таблички.

Полиция наблюдала за происходящим, но не стала никого задерживать. Сотрудники правопорядка лишь просили тех, кто уже оставил цветы, поскорее покинуть место гибели Анастасии и Станислава, чтобы не мешать проходу пешеходов.

19 января в 2009 году в Москве на Пречистенке были застрелены адвокат Станислав Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова. Причиной, как позже выяснило следствие, стала политическая ненависть нападавших.

Станислав Маркелов был участником громких судебных процессов. Занимался делами, связанными с военными преступлениями, правозащитной и экологической тематикой. Анастасия Бабурова была студенткой факультета журналистики МГУ, в «Новой газете» работала с октября 2008 года.