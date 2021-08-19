В Москве прошло предварительное судебное заседание по иску Комбината социального питания к СМИ

18 августа в московском Арбитражном суде рассматривали дело по иску АО «Комбинат социального питания Красносельского района» к ООО МСК.ру (Mockva.ru) и АО «Ажур-медиа» («Фонтанка»). Причина подачи иска — публикации корреспондента «Фонтанки» об антисанитарии на комбинате, которые спровоцировали проверки Роспотребнадзора и закрытие некоторых похожих предприятий.

Генеральный директор Красносельского КСП просит возместить ущерб суммой более 14 миллионов рублей. Он считает, что материалы «Фонтанки» созданы с целью формирования отрицательного образа компании.

Издание Mockva.ru, которое также фигурирует в деле, не причастно к материалам о комбинате. Оно дословно воспроизвело четыре публикации «Фонтанки» со ссылками на источник, но в иске получило статус «Ответчик 1».

Следующее заседание суда пройдет 3 ноября.