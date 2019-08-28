В среду, 28 августа, в пресс-центре информационного агентства «Росбалт» в Москве пройдет пресс-конференция «Уголовное дело Абдулмумина Гаджиева — угроза всем журналистам России».

Участники пресс-конференции расскажут про подробности уголовного дела, возбужденного против редактор отдела «Религия» дагестанского издания «Черновик» Абдулмумина Гаджиева. Спикеры объяснят, почему правозащитная организация «Мемориал» признала журналиста политзаключенным, а его дело может быть сфабриковано.

Организаторы пресс-конференции — правозащитник Лев Пономарев, учредитель газеты «Черновик» Магди-Магомед Камалов, руководитель отдела поддержки политзаключенных «Мемориал» Сергей Давидис, общественный защитник Гаджиева Арсен Магомедов, общественный защитник Кемала Тамбиева (свидетеля, на показаниях которого стоится обвинение Гаджиева) Ольга Жукова.

По версии обвинения, Абдулмумин Гаджиев финансировал запрещенную на территории РФ террористическую организацию. Сам Гаджиев отрицает все обвинения, также он утверждает, что не знаком с свидетелями, проходящими по делу.