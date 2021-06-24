В Москве пройдет публичная дискуссия «Новые ценности» с участием Познера, Собчак и Парфенова

Дискуссия состоится 24 июня в концертном зале «Академия ВТБ Арена».

Как изменились этические нормы за последние годы? Что такое свобода слова в понимании современного человека? Кто в действительности может ее ограничить? Куда мы движемся: к гармоничному сосуществованию или к новой диктатуре? Нужны ли квоты для тех, у кого раньше не было привилегий, или это только увеличит дисбаланс? В чём разница между травлей и критикой и существует ли она?

Эти темы открыто обсудят Владимир Познер, Ксения Собчак и Леонид Парфенов.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте Академии WG&S. Количество мест ограничено, поэтому все, кто не успеет получить билет на событие, смогут наблюдать за дискуссией онлайн на сайте Академии.