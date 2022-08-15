В Москве стартовал международный фестиваль документального кино «Докер»

Восьмой международный фестиваль авторского документального кино «Докер» пройдет с 15 по 24 августа в Москве. В течение 10 дней зрители смогут увидеть и обсудить вместе с авторами, психологами и журналистами 65 новых фильмов из 25 стран мира.

Фестиваль состоит из двух программ: полный и короткий метр. По итогам каждой международное жюри и зрители вручат призы в восьми номинациях. В программу основного конкурса вошли 10 фильмов из Австрии, Великобритании, Италии, Китая, Мексики, Нидерландов, Перу, Португалии, России и Франции.

В состав жюри, которому предстоит оценить полнометражные работы конкурсантов, вошли режиссер документального и игрового кино Сергей Дворцевой (Казахстан, Россия), оператор, сценарист и художник Зои Шмедерер (Германия), режиссер-документалист и поэт Аммар Азиз (Пакистан). Жюри конкурса короткого метра составят режиссер и сценарист Владимир Головнев (Россия), кинематографистка и художница Камилла Родригез Триана (Колумбия), режиссер и продюсер документального кино Фариз Ахмедов (Азербайджан).

Как отметили организаторы, после определения победителей фестиваля, 25 по 28 августа в кинотеатрах «Москино» пройдут показы лучших фильмов. Также картины «Докера» представят в Санкт-Петербурге и Ярославле.

В этом году Международный фестиваль документального кино «Докер» состоится в восьмой раз. За всю историю существования его посетили более 60 тыс. зрителей, было показано свыше 300 документальных картин.