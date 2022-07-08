В Москве стартовала «Российская креативная неделя»

Те, кто оказался в столичном Парке Горького, мог услышать, каких правил требует новое время, потому что старые явно перестали работать. 7 июля стартовала «Российская креативная неделя» — глобальный форум, на которой собрались участники из десятков регионов. Обсуждали кино, телевидение, музыку, литературу, какими им теперь быть. И кто-то уже отметил, что творчеству вызов необходим, и он есть.

Даже список выступающих на пленарном заседании — креативный. Вот один из самых известных ныне живущих российских писателей, вот — худрук Мариинки. Напротив — производитель микрофонов, в которые пели Radiohead, а Гагарин говорил «Поехали!». С ними же первый замглавы администрации президента.

Российская креативная неделя — это диалог власти и креаторов. Открытый и честный. Тем более сейчас для индустрий, где главное создавать новое, — самое перспективное время.

«Я считаю, что с точки зрения креативных индустрий все происходящее — это сплошной плюс, один большой сплошной плюс. Причины очень просты: первая причина — вызов. Для креативных индустрий нужен вызов, потому что любой кризис и любой вызов – это время возможностей», — заявил первый замглавы администрации президента РФ.

Если раньше к этим индустриям относили лишь культуру, искусство и иногда IT, то сейчас творческие решения требуются везде: от строительства и промышленности до госуправления. То, насколько расширяется спрос на креативные подходы, можно судить по масштабам самого форума.

Вот здесь — про литературу и журналистику. Тут – про новые медиа и маркетинг. Там дальше — кино, ТВ, музыка, саунд-дизайн. Всего на набережной парка Горького — 11 тематических павильонов-лекториев, где сессии проходят в формате воркшопов и брейнштормов. Креативная неделя — это 1 000 спикеров, более трехсот мероприятий. Ожидается до четверти миллиона посетителей, желающих напитаться знаниями, идеями, трендами.