В Москве вспоминают героев Сопротивления

Союз журналистов Москвы совместно с Международным общественным фондом «Российский фонд мира» проводит в столице Международную научную конференцию «Русское зарубежье: забытые герои и неизвестные страницы Сопротивления Второй мировой войны», посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Замучили пять тысяч человек»

Председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев отметил, что эта встреча видных историков, экспертов, архивистов, музейных работников — один из важных моментов в подготовке празднования 75-летия Великой Победы. «Мы все знаем о подвиге советских людей, о подвиге советского солдата, но на территории многих европейских стран существовали очаги сопротивления, которые подрывали значимость идеи фашизма. Люди в разных странах боролись и составляли единую картину, которая в дальнейшем вылилась в победу над фашистской Германией».

А бывший чрезвычайный и полномочный посол России в Словении, профессор МГИМО Доку Завгаев указал на то, что тема Русского зарубежья в Европе в период Второй мировой войны широко обсуждается в настоящее время. Так, 31 августа 2019 г. в Любляне (Словения) зажгли Вечный огонь на памятнике русским солдатам. Огонь был перенесен в Любляну от Могилы неизвестного солдата в Москве. Сам памятник был открыт тремя годами ранее, 30 июля 2016 г., президентом России Владимиром Путиным. На нём высечены слова: «Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн». «Церемония переноса огня стала важным символом исторической памяти и роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма и попыток пересмотра ключевых событий Второй мировой войны», — подчеркнул Доку Завгаев. Он рассказал, что во Вторую мировую войну в г. Мариборе (Словения) в концлагере для советских военнопленных в 1941-1942 гг. погибло более 5 тысяч красноармейцев. Всего в Словении, по словам Завгаева, 84 захоронения советских воинов, где покоится более 80 тысяч человек. На каждом из этих памятных мест ежегодно проводятся мероприятия. Доку Гапурович напомнил, что в Словении открылся Международный исследовательский центр Второй мировой войны. Он базируется в здании, где в годы войны гитлеровцы замучили более 5 тысяч человек. За два года в стране были проведены семь международных конференций, в каждой из которых приняли участие от 12 до 15 стран.

Первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина в ответ на доклад Доку Завгаева отметила: «Вот как может один человек в роли посла (Завгаев был в 2009-2019 гг. послом в Словении — Ред.) вместе с командой сыграть такую огромную роль в борьбе против клеветы, которая обрушилась на нашу страну. Хочу сказать Доку Гапуровичу большое журналистское спасибо за те уникальные вещи, которые он сделал, отстаивая историческую правду в центре Европы».

«Партизаны пожалели отца»

О роли советских партизан в движении Сопротивления в Италии рассказал профессор Паоло Пасколо. По его словам, в ряде районов Италии активно действовали подпольные группы, состоявшие из советских военнопленных, которым удалось сбежать. Вместе эти группы насчитывали порядка 5000 человек. Известны имена легендарных участников итальянского сопротивления: Федор Полетаев, Николай Буянов, Даниил Авдеев, Форе Мосулишвили, Мехти Гуссейн-Заде. Все они были награждены высшей наградой Италии за подвиг на поле боя: золотой медалью «За воинскую доблесть». Отец самого профессора Фердинандо Пасколо оказался во время Второй мировой войны в СССР, воевал на стороне фашистов на Дону, поскольку Италия выступала на стороне Гитлера. Пытаясь выйти из окружения, он забрел в деревню, постучал в один из домов. Его приняла местная женщина, которая в тот момент укрывала в доме два десятка партизан. Фернандо был уверен, что его убьют. Но этого не произошло. Ему дали ночлег и накормили. Итальянец вернулся домой и всю оставшуюся жизнь хранил благодарность русским людям, которые смогли проявить гуманность во время войны. И сегодня уже его сын не дает забыть о русских героях, которые освобождали Италию от фашизма.

Отдельной темой конференции стали герои движения Сопротивления во Франции, в которое входили в том числе и представители русской эмиграции. Отмечалось, что сам термин «Сопротивление» принадлежит нашему соотечественнику Анатолию Левицкому. Прозвучали имена героев французского Сопротивления: монахиня Мария (Кузьмина-Караваева), Ариадна Скрябина, Вера (Вики) Оболенская, Анна Марли, та самая, что написала гимн движения, который во Франции по значению сравним с песней «Вставай, страна огромная» у нас.