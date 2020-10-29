В Москве за участие в акции Pussy Riot задержали журналиста Рената Давлетгильдеева

Московские полицейские задержали журналиста Рената Давлетгильдеева, который принимал участие в акции Pussy Riot с радужными флагами, сообщает «Апология протеста».

Журналиста везут в ОВД «Мещанский».

В «Снобе», где работает Давлетгильдеев, подтвердили, что журналист присутствовал на акции.

Участники Pussy Riot 7 октября вывесили радужные флаги на различных правительственных зданиях в центре Москвы, в том числе на здании администрации президента и ФСБ. Акция была приурочена ко дню рождения Владимира Путина.

Через два дня после акции участник Pussy Riot Александр Софеев был арестован на 30 суток по статье о повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. Еще восемь участников в течение нескольких дней после акции были задержаны и отпущены под обязательство о явке в суд.