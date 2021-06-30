В Москве задержали подозреваемого в нападении на журналистов «России-1»

Следователи задержали в Москве подозреваемого в нападении на журналистов телеканала «Россия-1». Об этом сообщила во вторник представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«При силовой поддержке сотрудников СОБР подозреваемый 1980 года рождения задержан. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы», — сообщила Иванова.

3 июня мужчина в квартире жилого дома на Ломоносовском проспекте применил физическую силу к журналистам телеканала «Россия-1», которые снимали сюжет, он также принуждал их к отказу от журналистского расследования. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).