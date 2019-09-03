В Москве задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара

Вечером 2 сентября в Москве полиция задержала журналиста «Новой газеты» Илью Азара на лестничной площадке его дома, об этом он написал в своем телеграм-канале. «Прямо в домашней одежде и тапках повели в машину. То, что дома остался один ребенок, которому нет и двух лет, их не волнует», — написал Азар.

Ночью журналиста отпустили из отдела МВД.

Как отмечает «Новая газета», на Азара составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), по которой грозит штраф до 300 тыс. рублей или административный арест сроком до 30 суток. По информации издания, судебное заседание по административному правонарушению пройдет в Мещанском суде Москвы утром во вторник.

В телеграм-канале «Апологии протеста» сообщается, что Азара задерживали сотрудники Центра по противодействию экстремизму. «Новая газета» передает, что к квартире Азара приехала полиция. Также приехала супруга журналиста Екатерина. Она рассказала, что дверь в квартиру была «открыта», ребенок внутри был один и спал. В разговоре с «Дождем» Екатерина добавила, что после ее приезда полицейские попытались зайти в квартиру, но она не открыла дверь.

Адвокат Михаил Бирюков сообщил, что Азара задержали на основании рапорта сотрудника Центра «Э» из-за фотографии, сделанной в центре Москвы 31 августа.

Журналист и муниципальный депутат Илья Азар был одним из инициаторов акции в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. 12 июня, несмотря на закрытие уголовного дела, в марше приняли участие несколько тысяч человек.

Фото: Влад Докшин/«Новая газета»