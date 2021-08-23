В Москве задержали журналистов, поддерживающих «Важные истории»* и «Дождь»*

В Москве полиция задержала ряд журналистов, которые вышли на одиночные пикеты против статуса «иностранных агентов» для СМИ «Дождь»* и «Важные истории»*. Пикеты проходили в субботу, 21 августа, возле здания ФСБ на Лубянке.

Как сообщает «ОВД-Инфо», среди задержанных: журналистка «Дождя» Ксения Миронова, журналисты Соня Гройсман и Андрей Бабицкий, главный редактор ROMB Сергей Ковалёв, журналист RT Илья Васюнин, журналистка «Таких дел» Лариса Жукова, студенты журфака МГУ Татьяна Акиншина и Евгений Улановский, журналистка The Bell Юлия Старостина и создательница подкаста «Норм» Дарья Черкудинова.

Полицейские составили на задержанных протоколы и освободили их к утру воскресенья. Журналистам грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения акции).

20 августа минюст признал «иностранными агентами» медиа «Важные истории»* и телеканал «Дождь»*, а также журналистов-расследователей Романа Анина, Романа Шлейнова и Олесю Шмагун.

*Минюст внес издания в список СМИ-иноагентов