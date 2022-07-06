В Мурманской области растет популярность онлайн-подписок

С начала 2022 г. жители Мурманской области получили более 26 500 подписных изданий. Из них 78% составляют газеты, 22% — журналы. Объем онлайн-подписки за 1 полугодие вырос в регионе на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.

Лидирующие позиции среди подписных изданий занимают еженедельные газеты «Комсомольская правда», «Здоровый образ жизни», «1000 советов», «Аргументы и факты», а также региональная — «Мурманский вестник».

Большой популярностью пользуется детский журнал с раскрасками «Забавные наклейки».

«Цифровые технологии давно стали частью нашей жизни, однако подписка на печатные издания по сей день пользуется спросом среди жителей Мурманской области. Заполярным читателям больше не нужно тратить время на очереди в газетные киоски. Можно оформить подписку на любимую газету в любом почтовом отделении, с помощью мобильного приложения Почты России или через сайт», — рассказала ведущий специалист отдела подписки УФПС Мурманской области Альфия Свинтицкая.

Молодое поколение предпочитает пользоваться мобильным приложением Почты России. В нем доступен онлайн-каталог всех периодических изданий с кратким описанием каждого. Газеты и журналы можно выписать даже в другой город или оформить в подарок.