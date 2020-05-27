В Мурманской области журналистов, оставшихся без помощи государства, устроили дворниками

Журналистам независимой газеты «Дважды два» в городе Апатиты Мурманской области пришлось выйти на работу дворниками. Такую форму помощи бизнесу, пострадавшему от пандемии, предложили власти региона.

Как рассказала «Новой газете» выпускающий редактор издания Наталья Чернова, как только с введением режима самоизоляции рухнул рекламный рынок, редакция обратилась за единовременной помощью, обещанной государством для выплат зарплаты сотрудникам, но никакого ответа на региональном уровне не получила, как и денег на счет. Результата не дали обращения к губернатору, бизнес-омбудсмену, премьер-министру и в Союз журналистов РФ.

В регионе оставшихся без доходов из-за коронавируса направляют на общественно-полезные работы за небольшую плату. Это и предложили журналистам. Правда, мест хватило не всем: дворниками устроили выпускающего, гендиректора, одного репортера и двух дизайнеров.

При этом они продолжают выпускать газету – в свободное от уборки территории время.

«Дважды два» — старейшее независимое печатное издание в Мурманской области, газета выходит более 29 лет. Доходы в редакции отсутствуют с 25 марта. Остатки средств на счетах направляются на оплату услуг типографии.