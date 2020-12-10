В МВД предложили ввести стандарт удостоверений для работающих на митингах журналистов

9 декабря в Государственной Думе прошло расширенное заседание Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи на тему «Правовые гарантии работы журналистов».

Представители МВД предложили разработать единый стандарт документов для работающих на массовых акциях сотрудников СМИ. Внешний вид документов должны будут определены совместно с Роскомнадзором и общественными журналистскими объединениями.

В качестве примера замминистра привел образец удостоверения, дающего проход в здание Госдумы. «Чтобы полицейский и росгвардеец могли разобраться», — добавил он. При этом Зубов отметил, что все стандарты будут согласовываться с журналистским сообществом, но утверждать их должны МВД, Росгвардия и Роскомнадзор. Он также предложил возложить затраты на введение новых признаков на редакции СМИ.