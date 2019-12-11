В МВД прокомментировали нападение на съемочную группу телеканала «Санкт-Петербург»

Нападение на журналистов телеканала «Санкт-Петербург» «не останется без должного внимания полиции». Об этом заявил в официальном письме Петербургскому отделению союза журналистов России начальник ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин.

Письмо Плугина пришло в ответ на запрос председателя отделения Дмитрия Шериха. Глава петербургского ГУ МВД отметил, что инциденту «будет дана объективная и всесторонняя правовая оценка, о которой мы, безусловно, проинформируем общественность».

Нападение на съемочную группу программы «Зона особого внимания» относится к фактам воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов, которые всегда должны получать принципиальную реакцию общественных институтов и власти, считает Плугин.

Инцидент произошел в 22 ноября. Во время съемок программы «Зона особого внимания» сотрудники хостела на Херсонской улице избили операторов, режиссера и корреспондента. Группа работала над темой незаконного размещения гостиниц в жилых домах.

Сразу после инцидента председатель Петербургского отделения Союза журналистов России обратился к начальнику ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роману Плугину с просьбой взять на личный контроль расследование нападения на съемочную группу телеканала «Санкт-Петербург».