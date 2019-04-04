В Нидерландах открыли горячую линию для журналистов, подвергающихся оскорблениям и насилию

Голландские власти приступили к реализации проекта «Безопасная пресса», призванного обеспечить защиту журналистов и возможности для выполнения ими своих профессиональных обязанностей. Об этом сообщили во вторник в правоохранительных органах Нидерландов.

Инициаторами проекта выступили Ассоциация голландских журналистов, Ассоциация главных редакторов, полиция и прокуратура. Правоохранители обязались уделять особое внимание выявлению лиц, проявляющих агрессию или насилие в отношении журналистов. Также в ближайшее время будут ожесточены меры наказания для людей, совершающих указанные действия. Кроме того, в рамках проекта открыта специальная горячая линия, на которую сотрудники СМИ смогут сообщать о вызывающих у них тревогу или опасения инцидентах.

«Проект был запущен в связи с участившимися случаями угроз и инцидентов с применением насилия в отношении журналистов», — отметили в полиции.

Согласно исследованию, проведенному бывшими омбудсменами Алексом Бреннинкмейром и Марьолейн Одекеркен, в 2017 году 61 % голландских журналистов сталкивался с угрозами, а около 30 % из них оказывались в таких ситуациях еженедельно или ежемесячно. Большинство сотрудников СМИ заявило, что считает такое положение дел неприемлемым и угрожающим свободе слова.

В прошлом году в Нидерландах были осуществлены атаки на здания, в которых размещаются издания Panorama и газета Telegraph. Двоим журналистам была предоставлена особая полицейская охрана в связи с угрозами в их адрес.

В рамках проекта по защите работников СМИ к осени будет разработан специальный план действий для редакторов, издателей, журналистов и операторов, подвергшихся угрозам или насилию. Кроме того, для журналистов, студентов и управляющих будут организованы специальные семинары, на которых будет рассказываться, как себя вести в указанных случаях.