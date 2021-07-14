В Нидерландах ранили известного журналиста-расследователя

Голландский репортер Питер Р. де Врис, известный своими журналистскими расследованиями по разоблачению фигурантов преступного мира, был ранен в ходе стрельбы в Нидерландах. Об этом сообщает Reuters.

Нападение произошло сразу после того, как журналист вышел из студии телеканала в центре Амстердама. Нападавшие выстрелили пять раз, одна пуля попала ему в голову.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал случившееся «шокирующим». «Это было нападение на отважного журналиста, а также нападение на свободную прессу, которая так важна для нашей демократии», — сказал политик. — «Мы молимся, чтобы он выжил».

Одно из последних расследований журналиста было связано с главой группировки по торговле наркотиками «Ангелы смерти» Ридуаном Таги. В 2019 году его задержали по делу о причастности как минимум к десяти убийствам, связанным с организованной преступностью, а также по делу об участии в незаконном обороте наркотиков и руководстве преступной организацией.