В Нидерландах задержали трех подозреваемых в стрельбе по журналисту Питеру де Врису

В Амстердаме задержаны трое человек по подозрению в покушении на Питера де Вриса — известного голландского журналиста. По словам очевидцев, было сделано не меньше пяти выстрелов; один из них – в голову. Сейчас 64-летний журналист госпитализирован. Предварительные заключения врачей неизвестны.

Как сообщают СМИ, де Врис был приглашен для участия в телепрограмме. В момент, когда он покидал студию и направлялся к своему автомобилю, открыли огонь.

Де Врис — эксперт-криминалист и автор многих криминальных расследований – долгое время находился под защитой полиции. Сам журналист утверждал, что входит в черный список лидера группировки «Ангелы смерти», Ридуана Таги, которого арестовали в 2019 году.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил надежды на скорейшую поправку де Вриса: «Наши мысли сейчас с близкими Питера Р. де Вриса. Самое важное — мы надеемся и молимся, что он выживет».