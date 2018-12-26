В Никарагуа по обвинению в терроризме и заговоре арестованы два журналиста

21 декабря в помещение круглосуточного независимого телеканала 100% Noticias ворвались 40 силовиков и арестовали владельца и директора канала Мигеля Мора, а также директора новостной службы Лисию Пинеда Убау.

Кроме обвинений в терроризме и заговоре, двух журналистов считают виновными в разжигании ненависти.

Сразу же после ареста местный медийный регулятор выпустил предписание кабельным операторам страны об отключении сигнала телеканала. 100% Noticias стал одним из главных источников независимых новостей с тех пор, как в Никарагуа начал развиваться политический кризис.

Никарагуа занимают 90 место в рейтинге свободы прессы от «Репортёров без границ».