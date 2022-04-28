В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль детских СМИ

Апр 28, 2022

Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП) начинает подготовку VIII Всероссийского фестиваля детских СМИ «Волшебное слово», который пройдет с 10 по 12 сентября в Нижнем Новгороде, на площадке Нижегородской государственной областной детской библиотеки им. Т.А. Мавриной. 

Целью мероприятия является продвижение и популяризация детского и юношеского чтения, стимулирование развития детской прессы, поддержка новых и молодых изданий в сегменте детских СМИ, поощрение активных участников Фестиваля.

В Фестивале примут участие ведущие детские, юношеские издания страны, эксперты рынка, журналисты.

В программе Фестиваля: 

  • Выставка детских изданий

  • Обмен опытом между издателями детских СМИ

  • Мастер-классы по совместным проектам издателей и библиотекарей

  • Встречи с детьми, мастер-классы для детей

  • «Разбор полетов»: оценка жюри изданий, представленных на конкурс детских СМИ «Волшебное слово»

  • Награждение победителей конкурса детских СМИ

  • Экскурсия по Нижнему Новгороду 

 

Для участия в Фестивале необходимо заполнить заявку

Фестиваль детских СМИ проводится СППИ ГИПП при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. 

Источник: СППИ ГИПП
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