В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль детских СМИ

Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП) начинает подготовку VIII Всероссийского фестиваля детских СМИ «Волшебное слово», который пройдет с 10 по 12 сентября в Нижнем Новгороде, на площадке Нижегородской государственной областной детской библиотеки им. Т.А. Мавриной.
Целью мероприятия является продвижение и популяризация детского и юношеского чтения, стимулирование развития детской прессы, поддержка новых и молодых изданий в сегменте детских СМИ, поощрение активных участников Фестиваля.
В Фестивале примут участие ведущие детские, юношеские издания страны, эксперты рынка, журналисты.
В программе Фестиваля:
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Выставка детских изданий
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Обмен опытом между издателями детских СМИ
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Мастер-классы по совместным проектам издателей и библиотекарей
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Встречи с детьми, мастер-классы для детей
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«Разбор полетов»: оценка жюри изданий, представленных на конкурс детских СМИ «Волшебное слово»
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Награждение победителей конкурса детских СМИ
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Экскурсия по Нижнему Новгороду
Для участия в Фестивале необходимо заполнить заявку.
Фестиваль детских СМИ проводится СППИ ГИПП при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Источник: СППИ ГИПП