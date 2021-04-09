В Норвегии ввели обязательный 10-дневный карантин для иностранных журналистов

Как сообщает Мурманская областная организация Союза журналистов России, правительство Норвегии приняло решение ввести обязательный 10-дневный карантин для всех иностранных журналистов, находящихся в Северном Королевстве. Это решение сщественно усложнит работу, например, российских сотрудников СМИ в стране фьордов.

Стоит отметить, что Норвежский союз журналистов вместе с национальными ассоциациями СМИ и редакторов уже написали правительству письмо с призывом освободить иностранных журналистов, работающих в Норвегии, от действия правил, принятых в связи с Covid-19. В связи с тем, что эта схема противоречит как Европейской конвенции по правам человека, так и обязательствам по Соглашению о Европейском экономическом пространстве.

Кроме того, карантинное обязательство представляет собой несоразмерное вмешательство в свободу печати, основные права и свободу информации.

Помимо обязательного карантина, журналистам, которые не освещают прямые репортажи, запрещен въезд в Норвегию. По сути, страна теперь закрыта для международных журналистов.