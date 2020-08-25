В Новгороде суд принял к производству дело об изнасиловании журналистки

В Великом Новгороде суд принял к производству дело об изнасиловании журналистки местного издания «Новгороду.ру» Алины Щегловой. «Пока заседаний не назначили, да и оно (дело – ред.) будет рассматриваться в закрытом режиме, но всё равно это уже шаг вперёд. Не прошло и года! Всего каких-то 11 месяцев», - написала Алина в Telegram.

Обвиняемым по дулу проходил бывший главный редактор другого новгородского издания - муниципальной газеты «Новгород» Михаил Боголюбов. Он свою вину отрицал.

По версии журналистки, все произошло в ночь на 27 сентября 2019 года после общей вечеринки по случаю победы газеты в региональном конкурсе. Алина сообщала, что хорошо знала Михаила, считала его другом и потому без боязни согласилась, когда он предложил ей подвезти ее на такси до дома. Однако, когда все разошлись, главред, по словам потерпевшей, стал к ней агрессивно приставать.

В конце декабря 2019-го Боголюбов уволился с поста главного редактора.