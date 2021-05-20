В Новосибирске напали на журналиста с требованием удалить публикацию

19 мая в Новосибирске в редакции НГС трое мужчин напали на журналиста Илью Калинина из-за статьи «Темная королева глянца. Как известная бизнес-леди оказалась судимой за мошенничество и задолжала миллионы», в которой говорится о собственнице бутика итальянской одежды Perfect Style Светлане Маниной.

Неизвестные пришли в редакцию и потребовали удалить публикацию, потому что, по их словам, в ней содержится лживая информация.

За несколько дней до происшествия Калинину позвонил неизвестный мужчина и сказал, что ему нужно встретиться, чтобы обсудить «интересную информацию для статьи».

— На мое предложение рассказать всё по телефону он сказал, что не доверяет этому и готов говорить только лично. Назначили встречу на 18 мая на 17:00, но он опаздывал, и в 18:00 я перезвонил и перенес встречу, — рассказывает Илья Калинин.

Но 19 мая днем в редакцию пришел вышеупомянутый мужчина со своим братом и адвокатом. «Заявил, что она [публикация] лживая, никаких аргументов не приводил. Потребовал ее удалить. Сказал, что он друг семьи Светланы Маниной», — говорит Калинин. За несколько минут до приезда полиции мужчины ушли из редакции. Сама Манина не отвечала на звонки журналистов, а потом вовсе выключила телефон.

Журналист Илья Калинин написал заявление в полицию за оскорбления, угрозы физической расправой и применение физической силы.