В Новосибирске отложили демонтаж газетных ларьков

Мэрия Новосибирска объявила мораторий на снос киосков, в том числе торгующих прессой и другой печатной продукцией. В администрации города такое решение называют жестом доброй воли на фоне неблагоприятной экономической ситуации из-за санкций. При этом мораторий был объявлен лишь после настойчивых обращений к власти представителей издательского сообщества.

Несмотря на отмену мировых чемпионатов по хоккею и волейболу, постановление мэрии оставалось в силе. При этом, по мнению экспертов, оно автоматически влекло за собой исчезновение киосков с прессой.

Как поясняет президент Союза предприятий печатной индустрии (СППИ) Алексей Иванов, после демонтажа торговых точек места для размещения новых киосков должны были предоставляться по результатам ценового аукциона, к которому допускаются все участники рынка независимо от специализации нестационарного торгового объекта (НТО).

«Очевидно, что предприятия, осуществляющие реализацию прессы, по причине низкой рентабельности бизнеса будут не в силах конкурировать с продуктовыми и иными операторами НТО, что приведет к замещению киосков «Печать» на объекты иных торговых специализаций, — подчеркнул Алексей Иванов в обращении к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. — Более того, по решению мэрии все киоски необходимо привести в строгое соответствие с утвержденными требованиями к их внешнему виду. Это потребует вложения значительных финансовых средств, от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей на один НТО».