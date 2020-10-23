В новых подкастах Центра защиты прав СМИ обсудили освещение проблем наркомании и суицида

Настоящая дурь: почему журналисты боятся писать о наркотиках?

В подкасте обсуждаем:

• почему писать о наркомании в России стало опасно;

• что наши власти понимают под пропагандой наркотиков;

• зачем журналисты убирают из своих текстов названия сильнодействующих веществ;

• к чему приводят абсурдные ограничения для СМИ?

2. Хоть вешайся: почему в России опасно писать о самоубийствах

В выпуске рассказываем, что именно запрещено писать о самоубийствах. И вместе с журналистами и активистами обсуждаем, почему эти ограничения и избирательность контролирующих органов мешают говорить о важных проблемах и бороться с суицидом и как обезопасить себя.