Профессия

В новых подкастах Центра защиты прав СМИ обсудили освещение проблем наркомании и суицида

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Настоящая дурь: почему журналисты боятся писать о наркотиках?

В подкасте обсуждаем: 

•   почему писать о наркомании в России стало опасно;

•   что наши власти понимают под пропагандой наркотиков;

•   зачем журналисты убирают из своих текстов названия сильнодействующих веществ;

•   к чему приводят абсурдные ограничения для СМИ?

 

2. Хоть вешайся: почему в России опасно писать о самоубийствах

В выпуске  рассказываем, что именно запрещено писать о самоубийствах. И вместе с журналистами и активистами обсуждаем, почему эти ограничения и избирательность контролирующих органов мешают говорить о важных проблемах и бороться с суицидом и как обезопасить себя.

Иллюстрация: unsplash.com
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23 октября 2020

Окт 23, 2020

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