В новых подкастах Центра защиты прав СМИ обсудили освещение проблем наркомании и суицида

Делимся свежими выпусками
Настоящая дурь: почему журналисты боятся писать о наркотиках?
В подкасте обсуждаем:
• почему писать о наркомании в России стало опасно;
• что наши власти понимают под пропагандой наркотиков;
• зачем журналисты убирают из своих текстов названия сильнодействующих веществ;
• к чему приводят абсурдные ограничения для СМИ?
2. Хоть вешайся: почему в России опасно писать о самоубийствах
В выпуске рассказываем, что именно запрещено писать о самоубийствах. И вместе с журналистами и активистами обсуждаем, почему эти ограничения и избирательность контролирующих органов мешают говорить о важных проблемах и бороться с суицидом и как обезопасить себя.