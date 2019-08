Обновление Google Chrome доставит проблемы издателям

В обновленном Google Chrome больше нельзя «поймать» пользователя в режиме «инкогнито». Владельцы новостных сайтов с платным контентом бьют тревогу.

Корпорация Google представила обновленный Chrome, в котором теперь есть «темная тема» и пропала лазейка, позволявшая идентифицировать пользователя, находящегося в режиме «инкогнито», сообщают разработчики в блоге компании.

По предположению издания WhatsNewInPublishing это скажется примерно на 33 % платных новостных сайтов. Теперь пользователь, который открывает статью в режиме инкогнито, может получить неограниченный доступ к новостным заметкам без оплаты. Среди изданий, которые могут ощутить на себе последствия обновления от 30 июля: The New York Times, The Washington Post, Medium, The Boston Globe, Los Angeles Times и The Dallas Morning News.

По словам издания, Google уже заявил, что будет контролировать ситуацию так, чтобы не допустить появления способов определения пользователей в режиме «инкогнито». Компания посоветовала владельцам платных сайтов прибегать к другим методам ограничения доступа к контенту. Например, ввести обязательную бесплатную регистрацию или укрепить безопасность платных сетей.

Дэвид Чаверн, президент The News Media Alliance: