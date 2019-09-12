В Общественной палате предложат Госдуме приравнять блогеров к СМИ

Члены рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по защите прав пользователей, развитию и обеспечению безопасности интернета осенью направят рекомендации депутатам Госдумы по изменению законодательства в части приравнивания популярных блогеров к СМИ. Об этом ТАСС в среду сообщил руководитель рабочей группы, глава комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич:

Надо возвращаться к разговору о том, чтобы блогеров-многотысячников каким-то образом приравнивать к СМИ... Будем выходить с соответствующими рекомендациями в Госдуму.

Малькевич добавил, что рабочая группа планирует направить рекомендации депутатам этой осенью.

По его словам, чтобы приравнять блогеров к средствам массовой информации, необходимо изменить законы о СМИ и об ответственности за распространение в интернете фейковой информации:

Нормально работающее региональное СМИ регулируется огромным количеством служб, законов и нормативных правовых актов, а рядом в кафе сидит некий блогер, у которого электронный тираж бывает выше, чем у печатного СМИ, и он не регулируется ничем вообще. Закон о фейках работает исключительно в отношении СМИ, а блогеры являются удобным пространством, удобной платформой для распространения недостоверной информации.

Он также добавил, что инициативы по пресечению распространения недостоверной информации и регулированию СМИ являются не цензурой, а «введением инструментов борьбы с фейками, как и делают во всем мире». «От Общественной палаты будет организован общественный контроль. То есть надо стимулировать людей, чтобы они не только отличали ложную информацию от правдивой, но еще и помогали проверять информацию», - сказал член ОП.

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