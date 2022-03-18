В Общественной палате призвали субсидировать печать газет

В связи с резким скачком курсов валют, российские печатные издания оказались в серьезной опасности. Об этом заявил зампредседателя Комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

Далеко не все компоненты для печати производятся в России, поэтому рост курсов доллара и евро неизбежно влечет рост затрат типографий. По словам Малькевича, многие российские газеты сейчас и так находятся на грани выживания, поэтому повышение стоимости печати может означать только одно — полное и окончательное закрытие.

«Буду официально обращаться с просьбой рассмотреть необходимость (возможность!) субсидирования печати газет», — говорится в публикации.

Еще одной необходимой мерой поддержки отрасли, по его словам, является активное импортозамещение компонентов полиграфического производства.

«Печатным СМИ в это сложное время, особенно с учетом информационных войн, ведущихся против Российской Федерации, необходима помощь государства для того, чтобы своевременно и качественно доносить до граждан достоверную информацию», — подчеркнул Малькевич.