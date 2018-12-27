В Общественной палате России предложили открыть горячую линию по нарушениям прав журналистов

Председатель комиссии Александр Малькевич в плане работы на 2019 год предложил вести постоянный мониторинг фактов нарушений прав журналистов в регионах и создание в ОП РФ горячей линии по их нарушению.

Он отметил, что эту инициативу поддерживают Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и Союз журналистов:

«Защитой прав журналиста занимаются многие, но нас все равно бьют, дезавуируют наши выступления, и поэтому такая серьезная организация, как Координационный совет, — это еще один рычаг влияния, воздействия», - добавила сопредседатель Координационного совета региональных СМИ при ОП РФ, руководитель АРС-Пресс Софья Дубинская

Опытом работы горячей линии Союза журналистов России, на которую приходят обращения и журналистов, и обычных граждан, поделилась начальник юридической службы Союза журналистов Наталья Голоснова.

Бурную дискуссию вызвала законодательная инициатива по введению на всей территории страны журналистского удостоверения единого образца. Планируется, что выдавать его будут не редакции, а уполномоченные органы власти. Часть экспертов считает, что это повысит безопасность журналистов. Другие считают подобный закон ограничением свободы СМИ и предостерегают от практики, которая позволит органам власти проводить выборочную аккредитацию.

Еще одним злободневным поводом для обсуждения стали учащающиеся случаи нападения на журналистов (обсуждались случаи на Ставрополье, где объектом нападения стал независимый журналист «Открытой газеты» Антон Чаблин, и в Екатеринбурге, где нападение было совершено на руководителя правительственного СМИ, главреда «Областной газеты» Дмитрия Полянина).

Чаблин и Полянин рассказали, что часто и они сами, и коллеги, подвергшиеся нападению, сталкиваются с отказом в возбуждении уголовного дела, с проблемами при попытке применения статьи по воспрепятствованию законной деятельности журналиста, утерей экспертиз и волной негативных публикаций в СМИ. Все участники заседания согласились: подобных ситуаций не будет тогда, когда правоохранительные органы поймут, что нападение на журналиста — это нападение на человека, выполняющего общественно-полезные функции и служащего обществу. Но для этого нужны соответствующие законодательные инициативы.