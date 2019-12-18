В Омске избили главного редактора сайта «Глагер» Константина Скачкова

Главного редактора омского интернет-портала «Глагер» Константина Скачкова избили в Омске. Региональное управление МВД начало проверку.

По словам Скачкова, на него напали, когда он возвращался домой. «Били сильно, но не долго, очевидно поэтому и выжил», — написал он. Деньги, часы и телефон нападавшие не забрали. Скачков рассказал, что у него «подбиты глаза, нет пары зубов, гематомы».

В беседе с НГС55 он заявил, что у него есть предположения, кто мог организовать нападение, но он расскажет об этом только правоохранительным органам.

В омском управлении МВД сообщили, что Скачков обратился к врачу в связи с избиением в воскресенье, 15 декабря. Оттуда пришла справка в полицию, началась проверка.

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