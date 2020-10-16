В ООН приняли резолюцию по безопасности журналистов, работающих в условиях пандемии

Совет по правам человека ООН на 45-й сессии, проходившей в Женеве, принял новую расширенную резолюцию по безопасности журналистов.

В своей резолюции Совет выразил глубокую озабоченность увеличившимся количеством смертей журналистов от COVID-19. Сейчас эта цифра превысила 400 человек в 50 странах мира.

Кроме того, в Женеве отметили, что COVID-19 вызвал значительные последствия для работы, здоровья и безопасности журналистов и работников СМИ.

В связи с этим Совет по правам человека одобрил решение просить государства и правительства разработать меры по защите здоровья и безопасности журналистов, работающих в пандемию.

Пандемия также сделала журналистов экономически уязвимыми, «что ослабило их независимость и плюрализм в СМИ», а это, в свою очередь, «увеличивает риски

распространения дезинформации путем ограничения доступа к широкому спектру достоверной информации и мнений».

Резолюция призывает правительства «сотрудничать с журналистами, СМИ и организациями гражданского общества для оценки ущерба, нанесенного COVID-19, а также предоставлять жизненно важную информацию общественности и способствовать устойчивости медиасреды».

Совет по правам человека призывает правительства разработать «механизмы для оказания финансовой поддержки СМИ, включая местную журналистику и журналистские расследования без ущерба для редакционной независимости».

В резолюции также повторяются прошлые решения ООН по преодолению безнаказанности в случае убийств и похищений журналистов.

