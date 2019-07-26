В Оренбурге начал работу ИНФОРУМ Союза журналистов России.

25 июля в Оренбурге стартовал ИНФОРУМ Союза журналистов России. Его участниками стали журналисты, блогеры, общественные деятели, представители власти региона.

Форум начал свою работу с сессии «Журналистика и общество». Главной темой стало обсуждение вопроса взаимодействия СМИ и власти в современном обществе.

С приветственным словом к собравшимся обратился Исполняющий обязанности вице-губернатора Оренбургской области по внутренней политике Олег Димов. Он отметил, что мероприятие в таком формате в Оренбурге проводится впервые, при этом оно имеет все шансы стать традиционным.

Сегодня мы будем максимально откровенно говорить обо всём и постараемся услышать ваши мысли и пожелания. Программа форума очень насыщенная и я бы хотел, чтобы вы провели этот день продуктивно. Мы все получим максимум пользы от совместного общения. Надеюсь, после форума станем лучше понимать друг друга, – сказал Олег Дмитриевич.

В своём приветственном слове заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий подчеркнул, что сегодня средства массовой информации в большой степени являются посредниками.

Журналистика решает несколько важных задач. Прежде всего - это информирование общества о происходящем. Не стоит забывать, что журналистика осуществляет и своего рода посредническую функцию между властью и обществом. Но для того, чтобы эту функцию выполнять, необходимо взаимопонимание, – сказал Алексей Вишневецкий.

Председатель Союза журналистов Оренбуржья Анатолий Коблов в свою очередь, назвал проведение в Оренбурге ИНФОРУМа «грандиозным событием».

Готовясь к форуму, мы увидели, как много было желающих принять в нём участие. Порядка 400 человек официально зарегистрировались в качестве участников мероприятия. И это не только журналисты, но и блогеры и общественные деятели. Мы воспользуемся активностью наших коллег, прежде всего, для того, чтобы обсудить актуальные проблемы журналистского сообщества. Это уникальный формат - образовательный практикум, новая форма повышения профессиональной квалификации журналистов. Мы должны постоянно повышать свой уровень, в противном случае растёт риск потери значительной части аудитории. Такие форумы - своеобразная модель тестирования доверия общества к журналистам и доверия общества к власти, – отметил Анатолий Коблов.

В ходе дискуссии спикеры и участники сессии затронули основные нюансы совместной работы СМИ и власти. Среди основных трендов, которые должны быть актуальными, назывались открытость власти и разумная критика со стороны СМИ. При со стороны СМИ освещение событий, происходящих в обществе, должно быть не просто достоверным, но и качественным. Участники сессии «Журналистики и общество» сошлись в том, что между журналистами и обществом необходим спокойный, выверенный уровень диалога.