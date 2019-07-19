В Оренбурге пройдет образовательный «Инфорум» для журналистов и блогеров

В рамках регионального медиафорума 25 июля в Оренбурге пройдет образовательный практикум «Инфорум». Его программа подготовлена для журналистов печатных и электронных СМИ, медиаменеджеров и блогеров. Участники «Инфорума» при участии экспертов обсудят актуальные темы для медиаиндустрии — цифровую трансформацию СМИ, закон о «фейковых» новостях, работу с микроинфлюенсерами и особенности площадки «Яндекс.Дзен».

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер примет участие в интерактивной сессии, которую будут транслировать региональные медиаресурсы. Организаторами «Инфорума» выступили Союз журналистов России и правительство Оренбургской области. Партнером «Инфорума» стала группа компаний «ЛокоТех», которая подготовила для участников события блог-тур и ценные подарки. Авторы лучших публикаций по итогам блог-тура смогут выиграть ноутбук, VR-очки и фотоаппарат. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно отправить заявку по адресу: locochallenge25@gmail.com, указав ФИО, должность, место работы и мобильный телефон. Блог-тур на Локомотиворемонтном заводе пройдет 25 июля с 09:00 до 10:30. Награждение победителей состоится на закрытии Инфорума 25 июля в 17:00, на территории многофункционального комплекса «Армада» по адресу Шарлыкское шоссе, 1.