В отношении напавшего на журналиста чиновника из Хакасии возбудили новое уголовное дело

Новое уголовное дело возбуждено в отношении главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, ранее напавшего в своем рабочем кабинете на корреспондента «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия-24» Ивана Литомина. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), говорится в сообщении на сайте регионального управлении Следственного комитета.

По версии следствия, Зайцев переоформил земельный участок, предназначенный под строительство полигона твердых бытовых отходов, на своего знакомого. Затем этот участок был передан в дар другому человеку. Затем администрация района арендовала этот участок у новых собственников с 2010 по 2017 годы, а потом выкупила этот участок за 5 млн рублей. Следователи считают, что своими действиями Зайцев нанес ущерб районному бюджету в размере 6 млн рублей.

Как уточнили ТАСС в Следственном комитете, в четверг в районной администрации прошли обыски. В районной администрации информацию об обысках пока не комментируют, сам Зайцев недоступен для комментариев

Нападение на журналиста произошло после его вопроса о том, почему погорельцы, пострадавшие от степных пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях. Зайцев был впоследствии лишен членства в «Единой России». В отношении Зайцева следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).