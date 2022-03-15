В Пентагоне сообщили, что журналист Fox News получил ранение во время работы на Украине

Журналист американского телеканала Fox News Бенджамин Холл получил ранение во время работы на Украине. Об этом заявил в понедельник на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Я бы хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить нашу озабоченность ранением, которое, как мы понимаем, получил корреспондент Fox News Бенджамин Холл, освещающий боевые действия на Украине. Нам сообщили, что сейчас он находится в больнице, где проходит лечение в связи с полученным ранением», — заявил Кирби.

Бенджамин Холл освещал на территории Украины военные действия. Он известен тем, что рассказывает на телеканале о вопросах внешней политики. Ранее Холл работал в Сирии и Ираке, а также Ливии, Гаити и Иране.