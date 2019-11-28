В Перми объединились редакции четырех медиапроектов, чтобы провести расследование похоронного бизнеса

В Перми объединились редакции сразу четырех медиапроектов, чтобы сделать расследование похоронного бизнеса в городе.

Автором проекта выступила Анастасия Сечина из «4-го сектора». К расследованию также присоединились Владимир Соколов и Михаил Данилович. Вместе с ними проект делали Екатерина Вохмянина из 59.RU, Екатерина Воронова из Звезды и Владислав Аскариди из ПроПермь.

Текст расследования вышел одновременно на четырех сайтах. Так расследование стало доступно максимальному числу читателей.

Фото: Ярослав Чернов, рисунок и коллаж: Диана Днепр