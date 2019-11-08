В Перми журналистка обвинила сотрудника ЧОП в нападении

Пермские полицейские начали начали проверку по сообщениям о нападении сотрудника частного охранного предприятия на журналистку ВГТРК, сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

Накануне в новостном выпуске «ГТРК Пермь» (филиал ВГТРК) показали сюжет, посвященный судебному процессу по делу о незаконном сносе гаражей в микрорайоне Разгуляй. Перед заседанием съемочная группа телеканала приехала к гаражному кооперативу. Там к журналистам подошел охранник и стал мешать съемкам. Он вырвал из рук корреспондента Ларисы Стрельниковой микрофон, сорвал с него ветрозащиту и выкинул за забор, причем грубо ругался. На кадрах, снятых телеканалом, можно видеть, как мужчина в форме толкает журналистку и бьет ее по лицу, а девушка пытается защититься микрофоном.

Сама Стрельникова пояснила РИА Новости, что произошедшим занимается местный Союз журналистов. «Сегодня должно уйти заявление в МВД», — добавила журналистка.

Председатель Пермской краевой организации Союза журналистов Игорь Лобанов расценил случившееся как нападение на журналиста при исполнении им профессиональных обязанностей. «Это статья 144 Уголовного кодекса Российской Федерации. До шести лет лишения свободы. Надеюсь, правоохранительные органы без лишних проволочек дадут оценку этому факту», — написал он в фейсбуке.

Уголовное дело о халатности должностных лиц управления капитального строительства Пермского края, допустивших незаконный снос гаражей в центре Перми, ведет региональный главк Следственного комитета. По данным следствия, в апреле ведомство заключило договор на устройство ограждения вокруг гаражного кооператива и подготовку к проведению изыскательских работ, однако подрядчик вместо этого снес более 50 гаражных боксов. Как отмечают в СК, в управлении капстроительства о демонтаже гаражей знали, но никаких действий не предприняли.