В Петербурге чиновников обяжут завести аккаунты в соцсетях

Власти Петербурга готовят распоряжение, по которому всех членов правительства и глав комитетов обяжут регистрироваться в шести соцсетях и постоянно делать публикации в аккаунтах. На это обратил внимание«Коммерсантъ».

По данным издания, к 1 октября чиновники должны определить тех сотрудников, которые будут контролировать соцсети, и тех, кто будет заниматься их ведением. Согласно документу, нужно обязательно создать аккаунты в Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Представителей власти обяжут еженедельно публиковать минимум один пост в каждой из соцсетей. Также необходимо будет создать страницы для органов власти — там нужно размещать не менее пяти публикаций в неделю.

Одно из требований — единое строгое оформление постов, но без «чиновничьего языка». Авторы должны «излагать информацию стилем, характерным для общения в социальных сетях (письменная разговорная речь)», указано в документе. Публикации желательно сопровождать фотографиями — в хорошем качестве и лучше уникальными, видео, инфографикой и прочими материалами.

В решении «нет никакой новизны — нужно было упорядочить эти вопросы», сказала вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина. Именно на нее возложили контроль «внедрения чиновников в мир соцсетей», отмечает издание.

Эксперты, опрошенные «Ъ», по-разному расценивают решение петербургского правительства. «Хорошо, когда власти пытаются соответствовать требованиям времени», — говорит вице-президент РАПК (Российской ассоциации политических консультантов) Петр Быстров. С другой стороны, выход в соцсети требует очень хорошей подготовки, а посты могут сработать во вред имиджу чиновника, считает эксперт. По мнению политолога Дмитрия Витушкина, власть таким образом «светится» перед выборами в ЗакС и Госдуму.