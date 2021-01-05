В Петербурге начали прививать журналистов от ковида

Петербургских журналистов начали прививать от коронавируса. Приоритет отдается тем, кто работает «в поле», общается с людьми лично, выезжает на репортажи или массовые мероприятия.

Проведения приоритетной вакцинации для сотрудников СМИ добивалось петербургское отделение Союза журналистов России. Идею поддержал городской Комитет по печати. Редакции могли представить списки журналистов, которым нужна прививка через организацию или непосредственно в Комитет по здравоохранению.

4 января прививки были сделаны первым журналистам. Еще одна группа сотрудников СМИ сможет пройти вакцинацию 6 числа. Условия стандартные, как и для других прививающихся, рекомендуется до и после вакцинации не употреблять алкоголь, следить за самочувствием, температурой. Людям с признаками ОРВИ (а значит и ослабленным иммунитетом) в прививке, скорее всего, откажут. В любом случае врачи подробно опросят пациента перед введением ему вакцины.

Отметим, что петербургские журналисты не стали злоупотреблять возможностью «уколоться». На прививку пошли только те, кому это действительно важно. В городе тем временем продолжается вакцинация лиц из групп риска – медиков, учителей, соцработников, а также людей старше 60 лет с хроническими заболеваниями.