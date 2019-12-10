В Петербурге назвали самых «добрых журналистов»

В гранд-отеле «Европа» вечером 8 декабря прошла церемония награждения победителей новой премии «Форма Добра ТОП 25: Самые добрые люди Петербурга». Награждали петербургских добровольцев, общественников, тех, кто пропагандирует добро, три отдельных номинации были учреждены для журналистов.

Премию совместно учредили комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями городской администрации, добровольческое сообщество «Форма Добра» и ресурсный центр для добровольцев и НКО «Штаб-квартира».

На сайте премии отмечается, что победителей определял Комитет по молодёжной политике. Затем проходило народное голосование.

В номинации «Социальное СМИ» были представлены три претендента: главный редактор ИА «Невские новости» Тимофей Шабаршин, редактор рубрики «Доброе дело» интернет-издания «Фонтанка.ру» Лиана Растегина и специальный корреспондент газеты Metro Алёна Бобрович. Обладателем приза стал Лиана Растегина.

В номинации «Социальный телеканал» за звание «доброго журналиста» боролись главный редактор интернет-телевидения «Город+» Павел Желтов, главный редактор социальных программ телеканала «Санкт-Петербург» Лариса Гавриленко и глава дирекции программ и маркетинга, идейный вдохновитель программы «День ангела», проекта «День добрых дел» и акции «Марафон добра» «Пятого канала» Марина Белова – она и стала победителем.

В номинации «Социальное радио» премия досталась главному редактору ГПМ-радио Наталие Марковой. Другими номинантами были редактор и ведущая программы «Новости дня» «Радио России – Санкт-Петербург» Ольга Стеценко, а также корреспондент радио «Эхо Москвы в Петербурге» Иван Штейнерт.