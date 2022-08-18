В Петербурге поддержат печатные СМИ и создадут сеть газетных киосков

За 2020–2021 годы в Петербурге вырос интерес именно к бумажным носителям массовой информации. В пандемию газеты даже пришлось внести в список предметов первой необходимости.

По словам председателя комитета по печати Владимира Рябовола, сегодня наводится порядок в местах уличной торговли прессой. Петербург по нормативу должен иметь около 700 точек продажи периодики. Сегодня их меньше, так как с рынка уходят «Союзпечать» и «Роспечать».

Поэтому Смольный за счет городского бюджета запустил пилотный проект по развитию сети газетных киосков. 100 новых ларьков появятся на улицах в первой половине следующего года. Еще сотню установят до конца 2023-го.

Таким образом, на реализацию проекта уйдет несколько лет. В правительстве создана рабочая группа, которая сейчас разрабатывает карту размещения ларьков с прессой и детально прописывает критерии участия бизнеса в конкурсе на получение киоска.