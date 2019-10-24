В Петербурге появилось городское отделение Союза журналистов России

В Северной столице появилось Санкт-Петербургское отделение Союза журналистов России (СЖР).

Руководителем отделения избрали журналиста, главного редактора газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Дмитрия Шериха. Он отметил значимость события и напомнил, что длительное время в журналистском сообществе города обсуждался вопрос возвращения Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области в состав СЖР, но преградой этому стал межрегиональный статус местного союза:

Надеюсь, эти новости заставят моих коллег вздохнуть с облегчением. Все мы помним долгую и мучительную дискуссию о возвращении Союза журналистов СПб и ЛО в состав СЖР. Отделения союза – это региональные организации, действующие «на территории одного субъекта» РФ, причем в каждом из субъектов действует лишь одно отделение. На территории Ленинградской области отделение уже создано. Создание СПб отделения СЖР ставит точку в этом вопросе.

Глава отделения добавил, что созданная организация нацелена на дружеское взаимодействие с Союзом журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Фото: Общественная палата Петербурга