В Петербурге при взрыве в баре погиб военкор Владлен Татарский

В баре на Университетской набережной 25, прогремел взрыв, в результате которого скончался военный корреспондент Владлен Татарский.

По информации правоохранительных органов, пострадали 33 человека. Предварительно взрыв произошёл после срабатывания некоего устройства.

В ресторане проходил творческий вечер Татарского, информация об этом опубликована в паблике "Вечер с Кибер Фронтом" в соцсети "ВКонтакте".

Мощность взрывчатки превысила 200 граммов тротила, официально заявили в правоохранительных органах.

Татарский активно участвовал в освещении событий специальной военной операции.