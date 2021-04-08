В Петербурге пройдет международный медиафорум «Диалог культур»

С 14 по 16 апреля в Петербурге пройдёт XV Международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур». В этом году организаторы обещают фестиваль документальных короткометражек, фотовыставку «Я здесь живу» и практическую конференцию с медиаэкспертами России и Европы.

Девиз медиафорума в этом году: «Преодолевая COVID и расстояния». На мероприятии пройдёт выставка «Не рядом, но вместе», посвящённая «постковидным» временам. «Это трансграничный проект, в котором фотографии российских и европейских журналистов в период самоизоляции и карантина отражают их профессиональное единство и взгляд на окружающий мир, изменившийся за время пандемии», — рассказали организаторы.

Всем участникам медиафорума предоставят возможность провести съемки в залах и хранилищах Эрмитажа и создать при поддержке Оргкомитета свой репортаж о Петербурге, Выборге, Пскове или Великом Новгороде.

Принять участие может любой желающий как в онлайн, так и в офлайн формате. Зарегистрироваться, изучить программу и подробнее прочитать про секции медиафорума можно по ссылке.